۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۵۱

حماس خواستار میانجی‌گری روسیه برای تحقق آشتی ملی در فلسطین شد

«موسی ابومرزوق» عضو ارشد حماس اعلام کرد که از مقامات روسی خواسته محمود عباس را مجاب کنند تا به صورت جدی وارد مذاکرات آشتی ملی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «موسی ابومرزوق» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی از درخواست این جنبش از روسیه در خصوص روند آشتی ملی در اراضی اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی اعلام کرد که اخیرا رایزنی هایی را با «میخائیل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه داشته است.

این عضو ارشد حماس اعلام کرد که از مقامات روسی خواسته محمود عباس را مجاب کنند تا به صورت جدی وارد مذاکرات آشتی ملی شود.

ابومرزوق همچنین اعلام کرد که در جریان رایزنی با معاون وزیر خارجه روسیه بار دیگر انفجار تروریستی در مسیر خودروی حامل رامی الحمدالله را محکوم کرده است.

وی همچنین تأکید کرد که متهم ساختن حماس به طراحی این حمله محکوم است.

