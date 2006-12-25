فعالیت 4 دفتر خدمات مسافرتی در تهران به حالت تعلیق در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسامی دفاتر خدمات مسافرتی و احکام صادره در خصوص آنها بدین شرح است : بوم گشت آریان ، تعلیق تا تاریخ 18 /10 /85 ، مروارید سفر پارس تعلیق فعالیت تا تاریخ 22/10/85 ، کجاوه گشت پارس تعلیق تا تاریخ 22/12/85 و دنیا نگر تعلیق فعالیت تا تاریخ 25/12/85 .که فعالیت این دفاتر پس از تاریخ های ذکر شده و طی شدن مراحل قانونی از سر گرفته خواهد شد .

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران همچنین هر گونه تبلیغ و فعالیت در خصوص اخذ ویزای توریستی کشورهای عضو پیمان شینگن ، انگلیس ، کانادا ، استرالیا و ژاپن را مورد تائید این سازمان ندانست و به تمامی شهروندان متذکر شد تا قبل از اخذ خدمات گردشگری و پرداخت هرگونه وجهی ، ضمن تماس با این سازمان ، نسبت به مجاز بودن فعالیت دفتر خدمات مسافرتی مورد نظر خود اطمینان حاصل کنند.