تامین مسکن و اشتغال پایدار برای معلولان در دستورکار قرار دارد

زهرا امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته شاهد رشد و افزایش کمک های مردمی و خیران در راستای خدمت رسانی به معلولان و مددجویان بهزیستی در استان مرکزی بوده ایم که تلاش می شود این مشارکت ها افزایش یابد.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی افزود: برمبنای برنامه ریزی ها تلاش داریم که این مساعدت ها و مشارکت ها در راستای تامین مسکن و ایجاد اشتغال برای مددجویان بهزیستی به کار گرفته شود تا بخش مهمی از مشکلات این قشر رفع گردد.

امینی بیان کرد: در این رابطه نیاز است که دستگاه های مرتبط نیز همکاری و تعامل مطلوب را داشته باشند تا بتوانیم این رسالت مهم را به بهترین نحو به انجام برسانیم و همچنین رسانه ها با ظرفیت هایی که در حوزه اطلاع رسانی و تاثیرگذاری بر جامعه مخاطب خود دارند، می توانند به خوبی نقش آفرینی کنند.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بروز معلولیت ها در جامعه، خاطرنشان ساخت: طرح های پیشگیری از معلولیت در استان مرکزی به طور پیگیرانه در حال انجام است که ازجمله می توان به غربالگری ژنتیک قبل از ازدواج، شنوایی، بینایی و... اشاره کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر خدمت رسانی به معلولان و مددجویان، بهزیستی به طور کلی رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی را در جامعه دنبال می کند که در این رابطه فعالیت اورژانس اجتماعی بهزیستی و سایر مراکز زیرمجموعه ازجمله مراکز مشاوره بهزیستی پیگیری می شود.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: در این مراکز رویکرد مهم و اصلی تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی و صیانت از نهاد خانواده به عنوان پایه و اساس اجتماع است که در کنار بهزیستی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی سایر دستگاه ها می تواند مکمل خوبی برای کاهش معضلات اجتماعی باشد.