انتخابات آینده نمایانگر قدرت و تثبیت نظام دموکراسی در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس تحالف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی با هیأت اعزامی وزارت خارجه نروژ دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به کمک‌های نروژ از طریق سازمان ملل، به منظور شکست گروهک تروریستی داعش، خواهان استمرار کمک‌های این کشور در راستای بازسازی و تحقق توسعه اقتصادی عراق شد تا از این طریق توجه عراق به ایجاد روابط منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز شود.

رئیس جریان حکمت ملی، با بیان اینکه عراق مهد فرصت‌های اقتصادی چشمگیر است، تصریح کرد: باید از چنین فرصت‌هایی برای ارتقای سطح خدمت رسانی، بهبود سطح معیشتی شهروندان عراقی و حل مشکل بیکاری بهره برد.

حکیم افزود: تحقق چنین اهدافی نیازمند وجود یک دولت کارآمد و تواناست که بتواند از فرصت تاریخی به دست آمده برای انتقال عراق به مرحله جدید به خوبی استفاده کند؛ و انتخابات پیش رو، کلید اصلی پرداختن به این مهم است.

حکیم در پایان تأکید کرد: انتخابات پیش رو، قدرت و تثبیت نظام دموکراسی در عراق را به نمایش می‌گذارد.

در این دیدار، همچنین روابط دو جانبه میان دو کشور و تحولات اخیر سیاسی_امنیتی عراق و منطقه مورد بررسی قرار گرفت.