به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار صمیمی با جمعی از مدیران استان قم، معاونان و خادمان حرم کریمه اهلبیت(س) که در سالن محراب انجام شد، با اشاره به برگزاری سومین اجلاسیه سالیانه تولیتهای اعتاب مقدس جهان اسلام در کاظمین، اظهار کرد: چهارمین نشست این اجلاسیه در شهر مقدس قم برگزار میشود.
وی از فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در راستای جلوگیری از کاهش آمار طلاق یاد و اضافه کرد: بازگشت همسران طلاق به سمت ازدواج مجدد اهمیت بسیاری دارد چراکه میتواند در سطح جامعه تأثیرات بسیاری را به دنبال داشته باشد.
تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها خاطرنشان کرد: برخی فکر میکنند که در کشور اسلامی از حضور بانوان در عرصه ورزش خبری نیست اما زمانی که مشاهده میکنند در ایران اسلامی نیز نشاط در کنار حجاب و عفاف مورد توجه قرار میگیرد نسبت به حقایق اسلام آگاه میشوند درحالیکه همیشه غربیها به دنبال ترویج بیبندوباری و بیعفتی در هر عرصهای هستند.
وی با تأکید بر اینکه آموزههای معنوی اسلام را باید در عرصههای مختلف مورد استفاده قرار دهیم، گفت: همانطور که دشمن با تمام توان به دنبال تحقق خواستههای پلیدانه خود است ما نیز باید با استفاده از ظرفیتهای مختلف به میدان آمده و در راستای جلوگیری از تحقق اهداف دشمن تلاش کنیم.
آیتالله سعیدی از تلاش دشمنان برای اختلافافکنی میان شیعیان یاد کرد و ادامه داد: برگزاری نشستهایی همانند اجلاسیه اعتاب مقدس جهان اسلام میتواند در افزایش تعاملات و ارتباطات میان شیعیان تأثیرگذار باشد.
همچنین، حجتالاسلام صفر فلاحی معاون فرهنگی آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) ضمن تقدیر از مشارکت دستگاههای مختلف در راستای انجام برنامههای نوروزی آستان مقدس اظهار کرد: در برنامه جشن خانوادگی با کمک مجموعههای مختلف توانستیم هزینه اعزام ۱۴۰ نفر از زائران را به کربلای معلی تأمین کنیم.
ائمه جماعات ۱۰ منطقه آسیبپذیر قم گردهم میآیند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این دیدار با اشاره به اینکه این ادارهکل در راستای اجرای برنامههای فرهنگی در سال گذشته تلاشهای بسیاری را دنبال کرده است، اظهار کرد: امیدواریم در سال جدید بتوانیم دستاوردهای خود را در حوزههای مختلف فرهنگی گسترش دهیم.
حجتالاسلام عباس اسکندری با تأکید بر اینکه ۱۰ منطقه آسیبپذیر فرهنگی در استان قم شناسایی شده است، اضافه کرد: ائمه جماعات این مناطق طی نشستی گردهم میآیند تا بتوانیم از سخنرانیها و آموزههای علمای دینی و اساتید برجسته حوزه در آن نشست استفاده کنیم.
همچنین، رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: خدمت به مردم شهر مقدس قم افتخاری است که قسمت هر فردی نمیشود به همین علت امیدواریم بتوانیم از این فرصت به شیوه مطلوب استفاده کنیم.
عبدالله جلالی با تأکید بر اینکه در سال جاری به غیر از فاینانسها و سرمایهگذاریهای جانبی دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای سال جاری شهرداری قم درنظر گرفته شده است، عنوان کرد: هر چند با استفاده از این میزان اعتبار نمیتوان همه پروژهها و برنامههای مختلف را در حوزههای مختلف شهری دنبال کنیم اما امیدواریم بتوانیم به پیشرفت قابل توجهی برسیم.
وی با اشاره به اینکه شهرداری قم برنامههای مختلف فرهنگی از جمله تور قمگردی را در نوروز ۹۷ دنبال کرده است، عنوان کرد: موزه آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) یکی از مکانهایی بود که برای بازدید زائران در تور رایگان قمگردی طی ایام نوروز درنظر گرفتیم.
حرکت کمیته امداد در راستای تحقق مطالبات رهبری و مراجع است
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم نیز در این دیدار با اشاره به اینکه حرکت کمیته امداد را در راستای تحقق مطالبات رهبری، علما و مراجع تقلید دنبال کردهایم، اظهار کرد: به لطف خداوند متعال مردم اعتماد مطلوبی به کمیته امداد استان دارند به همین علت قم در برخی از شاخصهای امداد رتبههای برتر کشور را به خود اختصاص داده است.
اکبر میرشکار با بیان اینکه سه میلیارد تومان در جشن نیکوکاری پایان سال ۹۶ در قم جمعآوری شده است، اضافه کرد: بستههای حمایتی در میان بسیاری از مردم نیازمند توزیع شد به همین علت مراجعات مردمی به کمیته امداد در ایام پایانی سال گذشته کاهش یافت.
وی از تلاش کمیته امداد برای توانمندسازی مددجویان یاد کرد و گفت: جشن توانمندسازی هزار و ۳۰۰ خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در سال گذشته برگزار شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد زنهای مطلقه استان قم غیر بومی هستند، عنوان کرد: ۴۶۰ مورد از آنها را در منطقه نیروگاه شناسایی و ارتباط میان آنها و طلاب خواهر را برقرار کرده و جمعی از طلاب برادر را نیز به دنبال همسران آنها فرستادهایم تا بتوانیم ازدواج مجدد آنها را رقم بزنیم که تاکنون در ۸۰ مورد به نتیجه مورد نظر رسیدهایم.
وی با اشاره به اینکه کاهش آمار طلاق آسیبهای شهر را کاهش میدهد، گفت: بعد از بازگشت افراد به سمت ازدواج مجدد طی ۶ ماه به صورت مستمر برنامههای حمایتی توسط کارشناسان برای آنها دنبال میشود.
همچنین، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم طی سخنانی با بیان اینکه این ادارهکل طی سال گذشته دستاوردهای بسیاری در عرصه ورزش قهرمانی و کسب مدالهای جهانی داشته است، تصریح کرد: در حوزه فرهنگی و امور جوانان توانسته ایم برنامههای مختلف از جمله برگزاری دورههای آموزشی ویژه زوجهای جوان را در راستای کنترل آسیبهای اجتماعی برگزار کنیم.
حسن عابدی با تأکید بر اینکه ادارهکل ورزش و جوانان استان قم برای سال جاری برنامههای فرهنگی و ورزشی مختلفی را دنبال خواهد کرد، یادآور شد: اکنون دوره ویژهای را برای زوجهای جوان در حال طلاق درنظر گرفته تا بتوانیم آنها را به سمت زندگی مجدد هدایت کنیم.
