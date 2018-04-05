فریدون الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری قضایی آتش سوزی در کاخ چهلستون اردستان معروف به سرهنگ آباد اظهار داشت: گرچه این بنا دارای مالکیت خصوصی است اما این اثر در سال ۵۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و بر این اساس نظارت بر حفاظت این بنا بر عهده میراث فرهنگی است.

وی افزود: بر این اساس مسئولان میراث فرهنگی صبح چهارشنبه با سفر به اردستان از نزدیک ابعاد حادثه را بررسی و جلسه‌ای با حضور فرماندار شهرستان اردستان، فرمانده یگان حفاظت استان، مدیر حراست اداره کل، رئیس دادگستری شهر زواره، مدیر میراث فرهنگی شهرستان و سایر مسئولان قضائی، انتظامی و آتش نشانی زواره تشکیل شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان شکایتی را در راستای پیگیری عامل و یا عاملین این واقعه به مقامات قضائی شهر زواره ارائه کرده است.

وی ادامه داد: در صورتی که آتش سوزی به شکل عامدانه انجام شده باشد برخوردهای جدی حقوقی با مقصران انجام خواهد شد.

اللهیاری با اشاره به اینکه بخش‌هایی از این بنا که سال گذشته توسط میراث فرهنگی مرمت شد، آسیب دیده است، اضافه کرد: امکان بازسازی بخش‌های تخریبی و ادامه مرمت‌های لازم برای این کاخ فراهم است اما نیازمند تامین بودجه لازم هستیم.