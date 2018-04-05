روسای جدید ادارات اوقاف ورامین و پیشوا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه روسای ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان های ورامین و پیشوا، صبح پنج شنبه با حضور حجج الاسلام غلامرضا محمدزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران، سید محسن محمودی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، محمدرضا یوسفی فرماندار ورامین جمعی از مسؤولان شهرستان های ورامین و پیشوا در این ۲ شهرستان برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام‌ سید مهدی گنجیانی به عنوان رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین معرفی و از زحمات حجت‌الاسلام سید محمد سیدی، رییس سابق این اداره تقدیر به عمل آمد.

سید مهدی گنجیانی پیش از این سابقه فعالیت های علمی و تدریس در دانشگاه های تهران را داشته و برگزاری نشست های علمی در زمینه اسلام هراسی در دانشگاه ها از فعالیت های عمده علمی وی بوده است.

سیدی نیز از سال ۹۲ به عنوان رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های ورامین و قرچک مشغول خدمت بود.

وی به عنوان رئیس اداره بازرسی این اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه استان تهران منصوب شد.

در مراسم مشابهی در شهرستان پیشوا نیز طی مراسمی با حضور فرماندار پیشوا و مدیرکل اوقاف حجت الاسلام ‌سیدحسین‌مطهری به عنوان رییس اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان معرفی شد.