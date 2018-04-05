مترجم شیرازی «قتل در پرستشگاه آنوبیس» را ترجمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «کارآگاه برای همه‌ قرون» یکی از زیرمجموعه‌های «ادبیات پلیسی امروز جهان» است که به دبیری کاوه میرعباسی در نشر قطره منتشر شده است.

«کارآگاه برای همه‌ قرون» مجموعه رمان‌هایی شامل رمان‌های پلیسی تاریخی است؛ از این مجموعه تاکنون رمان های «سایه‌هایی در شب» نوشته جین فینیس و ترجمه زهرا زارعی، «قتل در پرستشگاه آنوبیس» نوشته لیندا اس. رابینسون و ترجمه زهرا نی‌چین، «قصاص مقدس» نوشته پیتر ترماین و ترجمه شاهین رحمانی، «دست راست آمون» نوشته لورن هنی و ترجمه محمود کامیاب، «توطئه‌ی فلک سوم» نوشته جولیو لئونی و ترجمه بنفشه شریفی‌خو و «مرگ به پمبرلی می‌آید» نوشته پی. دی. جیمز و ترجمه فرناز تیمورازف در ژانر «ادبیات پلیسی امروز جهان» ترجمه و منتشر شده‌اند.

در این مجموعه که از سوی نشر قطره به بازار نشر آمده یکی از چهره های ادبی شیراز هم حضور دارد که رمان «قتل در پرستشگاه آنوبیس» را ترجمه کرده است.

زهرا نی چین، نویسنده و مترجم ساکن شیراز در این کتاب داستان قتلی را در دوران مصر باستان روایت می‌کند. چنانکه در توضیح پشت جلد ترجمه فارسی این رمان آمده است: «نویسنده در این رمان جدای از پرداختن به معما و شخصیت‌های درگیرِ داستان، پیشینه‌ای هم از مصر باستان ارائه می‌دهد و سعی می‌کند با توصیفاتی، در خلق فضای تاریخی و شناساندن مصر باستان کمک کند. اما مصر باستان نه فقط در این رمان، که در رمان «دست راست آمون» نیز به عنوان زمینه رویدادی جنایی حضور دارد. قهرمان این رمان شخصیتی است به نام صدبد باک که فرمانده پلیس مدجای در قلعه مرزی بوهن است. او باید گره از معمای قتل افسری بگشاید که به طرز فجیعی کشته شده است.

این رمان، داستان مرن، کارآگاهی در مصر باستان، را نقل می‌کند که به دستور فرعون به همراه پسرش، کیسن برای پی بردن به قتلی که در مکانی مقدس اتفاق افتاده تلاش می‌کند. مقتول کاتبی به نام هورمین است که به خاطر خصوصیات بد اخلاقی‌اش دشمنان زیادی داشته و بنابراین مظنونین به قتل وی زیاد هستند و همین موضوع باعث پیچیدگی حل این معما می‌شود. از طرفی دیگر چون این مسئله مربوط به خادمی درباری بوده، فرعون می‌خواهد این مسئله هر چه زودتر حل شود. مرن از سویی با خانواده‌ مقتول ‌و از سویی با همکاران وی درگیر ماجراهایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نی چین درسال ۱۳۶۶ در شیراز زاده شده و دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی است که پیشتر کتاب «دورنمای کاسل راک» مجموعه داستانی اثر آلیس مونرو، «کوایدان حکایات اشباح» نوشته «لافاکادیو هرن» و «خداحافظ تسوگومی» اثر «بنانا یوشیموتو»، نویسنده ژاپنی را به فارسی برگردانده است.

شناسه کتاب:

عنوان: قتل در پرستشگاه آنوبیس

نویسنده: لیندا اس. رابینسون

مترجم: زهرا نی‌چین

موضوع: تازه‌ها

ناشر: قطره

سال چاپ: ۱۱ - ۱۳۹۶

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه: ۲۵۲

قطع: رقعی

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

شابک:۹۷۸۶۰۰۱۱۹۹۴۸۶