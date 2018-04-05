شهدای محراب زبان گویای انقلاب اسلامی ایران بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرّم صبح امروز پنج شنبه در دیدار با فرزند شهید قاضی طباطبایی (ره) در تبریز اظهار داشت: دشمنان اثرگذاری و نفوذ کلام شهید قاضی(ره) را می دانستند و در تلاش بودند تا ایشان را ترور کنند.

وی سپس اظهار داشت: برای همین کاری کردند که مردم و انقلاب از وجود ایشان بی بهره شود. شهدای محراب زبان گویای امام(ره) و انقلاب بودند.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به تلاش دلسوزانه شهید قاضی(ره) برای تشکیل سپاه در تبریز ابراز داشت: اشرافیت بی نظیر آن مرحوم بر افراد و جریانات آذربایجان خیلی مهم و تاثیرگذار بود.

سردار خرم همچنین با اشاره به جبهه های مقاومت اظهار داشت: رزمندگان مقاومت از کشورهای مختلف همواره بر حضور ایرانیان در جبهه ها تاکید داشتند.

وی ادامه داد: هرگاه ایرانیان در جبهه حضور می یابند، روحیه مضاعفی بر سایر رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی تزریق می شود.

وی در خصوص اردوهای راهیان نور نیز گفت: این کاروان ها جریان فرهنگی رو به رشد است که باید با تلاش دست اندرکاران به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

وی با قدردانی از دست اندرکاران کاروان های راهیان نور استان، افزود: باید توجه داشت که راویان راهیان نور باید با سعه صدر و مطالعه پاسخگوی زائران مناطق عملیاتی باشند.

وی با تاکید بر تخصصی بودن کمیته های قرارگاه راهیان نور اظهار کرد: همه کمیته های دخیل در راهیان نور به صورت تخصصی تعیین شده اند که باید مشکلات خود را احصا کنند تا با ارائه راهکار برگزاری اردوها به نحو مطلوب انجام شود.