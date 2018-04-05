  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

برف بهاری ارتفاعات مازندران را سفید کرد

برف بهاری ارتفاعات مازندران را سفید کرد

ساری - ورود سامانه بارشی،کاهش محسوس دما و بارش برف ارتفاعات مازندران را در شانزدهمین روز از بهار سفیدپوش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش محسوس دما در پی ورود سامانه بارشی هوای مازندران را در شانزدهمین روز از بهار سرد کرد و سبب سفیدپوش شدن ارتفاعات مازندران در کلارشت، آلاشت، روستاهای کوهستانی لاریجان آمل و ارتفاعات دیگر مناطق استان شده است.

محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، سردترین نقطه استان در صبح پنجشنبه را با کمینه دمای زیر ۱ درجه سانتیگراد، بلده اعلام کرد و گفت: سیاه بیشه نیز دما صفر درجه را سپری کرده است.

وی افزود: کجور با ۲.۲ درجه، آلاشت با چهار درجه از دیگر مناطق سرد استان در صبح امروز بوده اند.

هم اکنون وضعیت هوای مازندران در نواحی دشت و کناره بارانی است.

کد مطلب 4263569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها