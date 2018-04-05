برف بهاری ارتفاعات مازندران را سفید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش محسوس دما در پی ورود سامانه بارشی هوای مازندران را در شانزدهمین روز از بهار سرد کرد و سبب سفیدپوش شدن ارتفاعات مازندران در کلارشت، آلاشت، روستاهای کوهستانی لاریجان آمل و ارتفاعات دیگر مناطق استان شده است.

محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، سردترین نقطه استان در صبح پنجشنبه را با کمینه دمای زیر ۱ درجه سانتیگراد، بلده اعلام کرد و گفت: سیاه بیشه نیز دما صفر درجه را سپری کرده است.

وی افزود: کجور با ۲.۲ درجه، آلاشت با چهار درجه از دیگر مناطق سرد استان در صبح امروز بوده اند.

هم اکنون وضعیت هوای مازندران در نواحی دشت و کناره بارانی است.