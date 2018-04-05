۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

رئیس پلیس راه شاهرود-میامی:

واژگونی مینی‌بوس در محور سبزوار- شاهرود صحت ندارد

شاهرود - رئیس پلیس راه شاهرود-میامی با بیان اینکه در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر واژگونی مینی‌بوس و مصدومیت ۱۳ نفر در کیلومتر ۲۰ سبزوار- شاهرود گفت: این خبر صحت ندارد.

سرگرد مهدی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه خبر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در ۲۰ کیلومتری سبزوار- شاهرود و مصدومیت ۱۳ نفر که ساعتی پیش در فضای مجازی منتشرشده بود مورد تایید نیست، ابراز داشت: طی تماس تلفنی با فرمانده پلیس‌راه سبزوار در استان خراسان نیز این حادثه تأیید نشده است.

وی افزود: در پی تماس تلفنی با پلیس‌راه شاهرود- آزادشهر نیز حتی چنین موردی تأیید نشده است و خوشبختانه از محدوده شاهرود تا عباس‌آباد و در استان سمنان نیز واژگونی مینی‌بوس و مصدومیت تعدادی از هم‌وطنان صحت ندارد.

رئیس پلیس راه شاهرود-میامی اضافه کرد: از مردم و به‌ویژه رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی تقاضا داریم اخبار را از منبع موثق دریافت کنند و بدون ذکر منبع اقدام به انتشار اخبار نکنند.

