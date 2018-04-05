بازدید «ولایتی» از نمایشگاه ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنا و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور در نمایشگاه بین المللی تهران، ضمن بازدید از بخش های مختلف نمایشگاه ازجمله ربات آتشنشان، لیگ خودروهای هوشمند، شبیه سازی اطفای حریق سانچی، شبیه سازی اطفای حریق پلاسکو، خودروی خورشیدی، خودروی الکتریکی کوآدرو و... از نزدیک در جریان فعالیت تیم های شرکت کننده قرار گرفتند.

پس از این بازدید، سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۸ با حضور علی اکبر ولایتی و فرهاد رهبر، رسما آغاز به کار کرد.