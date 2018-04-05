احداث پارک هنرمندان پیگیری می شود

جواد صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: ارائه طرحی جامع و کاربردی جهت احداث پارک هنرمندان با مساعدت و همکاری همه جانبه شهرداری و شورای شهر لامرد در محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهم ترین محور گفتمانی جلسه هم اندیشی انجمن ها بود.

وی افزود: هر کدام از انجمن ها طرحها و نظرات پیشنهادی خود را در قالب پرداش المان ها و عناصر بومی و محلی و هنری، ایجاد مکان مناسب جهت نشست های هنرمندان و ارائه هنرهای میدانی که از مهم ترین ویژگیهای محیطی پارک هنرمندان جهت ارائه طرح و نقشه ای جامع می باشد را در بوته هم اندیشی قرار دادند.

صادقی با اشاره به برگزاری این نشست هم اندیشی در سال جدید گفت: در پایان، برگزاری جلسات ماهیانه انجمن ها، تشکیل کارگروه هنری، صندوق حمایت از فعالیتهای هنری و نیز ظرفیت و پتانسیل هر کدام از انجمن ها در نهادهای اجتماعی و دولتی در تعالی و ارتقای سطح فرهنگی و هنری و نیز ارائه موضوعات کاربردی در شورای فرهنگ عمومی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.