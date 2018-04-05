هدفگذاری برای کاهش اثرات تنش آبی در شهرهای استان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرادیان با اشاره به آغاز فصل گرما و افزایش مصرف آب، افزود: یکی از چالشهای پیشرو در فصول گرم سال افزایش مصرف آب شرب است.
مرادیان تصریح کرد: کاهش ۴۸ درصدی نزولات آسمانی و افت سطح چاههای تامین آب شرب و خشک شدن چشمههای تامین آب تاثیر مستقیمی بر روند تولید آب شرب شهروندان دارد.
مرادیان با اشاره به اینکه بروز تنش آبی در سالهای گذشته باعث شده شرکت آب و فاضلاب استان تدابیر لازم را برای کاهش تاثیرات تنش آبی بیندیشد، خاطرنشان کرد: به همین منظور طرح احداث تصفیهخانه اضطراری آب شهر یاسوج و حفر و تجهیز چاه های جدید در شهرهای دارای تنش آبی در دستور کار آبفای استان قرار گرفت.
معاون مهندسی و توسعه آب و فاضلاب استان با بیان اینکه آبفای استان تلاش دارد تا هرچه زودتر طرحهای تامین آب شهرهای استان تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری شوند، تصریح کرد: موضوعی که باید شهروندان مد نظر داشته باشند، رعایت الگوی صحیح مصرف آب است که به نوبه خود میتواند در مدیریت توزیع و مصرف کمک فراوانی را داشته باشد.
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