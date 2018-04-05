بارش های بهاری خراسان شمالی را فرا می گیرد/ وزش بادهای شدید

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر ورود سامانه بارشی در نوار شمالی استان است، اظهار کرد: امروز پنج شنبه وزش باد در بعضی ساعات شدید و با احتمال گردوخاک پیش بینی می شود.

جلالی با بیان اینکه فردا جمعه کاهش محسوس ۸ الی ۱۱ درجه ای در دمای هوا قابل انتظار است، افزود: آسمان خراسان شمالی فردا قسمتی ابری تا نیمه ابری است و نیز از بعدازظهر وزش باد بتدریج افزایش و شاهد بارش باران به صورت رگبار و همراه با رعدوبرق پراکنده خواهد بود.

وی تصریح کرد: این شرایط احتمال آب‌گرفتگی معابر در شهر و سیلاب در مسیل‌های فصلی را به همراه خواهد داشت.

در حال حاضر بیشینه دما در خراسان شمالی ۱۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه هوا ۵ درجه سانتی‌گراد است.