یک سازمان نروژی به بهانه ارتباط با ایران جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، به دنبال اتهام‌زنی خزانه داری آمریکا به یک سازمان غیرانتفاعی نروژی درباره ارتباط با ایران، این سازمان بیش از ۲ میلیون دلار جریمه پرداخت می‌کند.

«کمکِ مردم نروژ»، یک سازمان غیرانتفاعی است که دفتر مرکزی آن در شهر اسلو قرار دارد. این سازمان که در سال ۱۹۳۹ تاسیس شده، در پروژه‌های امدادی و کمک‌رسانی برای بازسازی مناطق جنگ زده فعالیت دارد و از جمله اقداماتش، مین‌روبی در بیش از ۱۶ کشور بوده و در زمینه «کارزار بین‌المللی برای ممنوعیت مین‌ها»، نقش اساسی ایفا کرده است.

آمریکایی‌ها این سازمان نروژی را متهم کرده اند در انجام برخی از بخش‌های یک پروژه مین‌روبی در ایران، با ارتش این کشور همکاری کرده است و از این طریق با بخشی از کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، از ایران، حماس و برخی دیگر از گروه‌های فلسطینی که همگی در «لیست حامیان تروریسم» آمریکا قرار دارند، حمایت کرده است.

بر اساس اعلام سازمان نروژی، این سازمان برای دریافت کمک‌های تازه مالی آمریکا، فُرم‌هایی را امضاء و تاکید کرده که با گروه‌ها و سازمان‌هایی که در لیست تروریستی آمریکا هستند، کمک ارائه نخواهد کرد.