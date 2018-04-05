۵۳۱ عملیات امداد و نجات در مازندران انجام شد

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۵۳۱ عملیات در طرح امداد و نجات نوروزی خبر داد و افزود: تعداد دو هزار و ۹۵۶ نیروی امدادی همراه با ۳۴۶ ناوگان خودرویی در طرح ملی امداد و نجات شرکت کرده و به مسافران نوروزی خدمات رسانی کردند.

وی به تعداد سه هزارو ۳۴۲ آسیب دیده در طول ایام اجرای طرح اشاره کرد و گفت: از تعداد سه هزارو ۳۵۲ حادثه در ایام اجرای طرح هزارو ۷۳۷ مصدوم سرپایی و ۲۵۶ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از استقرار ۲۵۰ پایگاه امدادو نجات در طول ایام نوروز خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد ۱۹۹ پایگاه جاده ای و ۷۱پایگاه شهری از ۲۵اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ماه جاری در نقاط مختلف استان مستقر بودند.

وی از شرکت دو هزارو ۵۷۵داوطلب شرکت کننده در طرح فرشتگان رحمت خبر داد و تصریح کرد: در این طرح شش هزار و۳۳۱ سبد اقلام بین ۱۹هزار و ۷۶۴ بهره‌ور توزیع شد که ارزش ریالی آن به بیش از شش میلیارد و ۵۱۵میلیون ریال رسیده است.

اکبری به تعداد ۷۲۶ هزارو ۷۳۰ نفر مراجعه کننده تحت پوشش به طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اشاره کرد و گفت: ۱۴ هزار و ۹۶۳نفر به ایستگاه های سلامت ،۱۴هزارو ۵۱۷ نفر به فضای دوستدار کودک و ۱۰ هزارو ۹۲۲ نفر به خیمه نماز در این طرح مراجعه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران خاطرنشان کرد: از تعداد دو هزارو ۵۴۷ نفر عضو جوان مشارکت کننده در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی تعداد ۴۸ هزارو ۸۸۶ نفر از خدمات طرح سحاب استفاده کردند و تعداد ۶۲۳ هزارو ۷۶۹ بسته فرهنگی و آموزشی نیز در این طرح توزیع شد.

اکبری به شرکت ۶۷۷ داوطلب شرکت کننده در طرح ملی خدمات داوطلبانه اشاره کردو اظهار داشت:۲۸۴ برنامه در قالب این طرح اجرا شد و تعداد سه هزارو ۹۲۵بهره ور از این طرح بهره مند شدند.