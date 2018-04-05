نتانیاهو از نقش ایران در سوریه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی توئیتری ادعا کرد: حماقت محدودیتی ندارد. رژیم تروریست ایران که بازوهای خود را در منطقه گسترانیده است، اسرائیل را به تروریسم متهم می‌کند!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادامه داد: اگر روحانی از فعالیت‌ های تروریستی و خرابکارانه نیروهای قدس ایرانی در سوریه اطلاعی ندارد، اسرائیل می‌تواند اطلاعات به روز آن را در اختیار وی قرار دهد.

این در حالیست که حسن روحانی پیش از سفر اخیر خود به ترکیه برای شرکت در نشست سه جانبه سران تهران، مسکو و آنکارا درباره سوریه، در مصاحبه ای اعلام کرد: دخالت‌ های نیروهای صهیونیستی بر مشکلات افزوده است. آنها حاکمیت ملی سوریه را محترم نمی‌شمارند، برخی مناطق این کشور را بمباران و از تروریست ها حمایت می‌ کنند.

این اظهارات خشم نتانیاهو را برانگیخته کرده است.