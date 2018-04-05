حجت الاسلام سید عزیز الله میر احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بهره گیری از فضای مجازی برای ترویج فرهنگ دینی ضروری است، اظهار داشت: فضای مجازی یک فرصت و یک تهدید به شمار می رود.

سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری بیان کرد: بهره گیری از فضای مجازی برای ترویج فرهنگ دینی یکی فرصت به شمار می رود و باید تلاش شد که از این فرصت ارزشمند به صورت بهینه استفاده شود.

وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ های غیر اخلاقی و غربی توسط دشمن از تهدیدات فضای مجازی به شمار می رود.

وی ادامه داد: یکی از راه های کاهش آسیب های فضای مجازی، استفاده از تولیدات داخلی در این زمینه است و لازم است همان طور که از کالاهای مصرفی داخلی استفاده می‌شود، از تولیدات فضای مجازی، نرم افزار ها، اپلیکیشن ها و پیام رسان های داخلی ساخت داخل هم استفاده شود.

سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند اهمیت دنیای مجازی را در تولیدات داخلی ایران به نمایش‌ بگذارد، بحث تعداد کاربران اینترنت است که کشورمان را جزو یکی از کشورهای مطرح از نظر تعداد کاربران در سطح بین‌المللی تعیین کرده است، بنابراین این امتیاز در موضوع حمایت یا عدم حمایت از تولیدات کشورمان بسیار تاثیرگذار است.

حجت‌الاسلام میراحمدی گفت: اما یکی از مهم‌ترین مشکلات فضای مجازی و توانایی آن در هدایت کیفیت تولیدات کشورمان، بحث نبود فرهنگ مناسب استفاده از این امکانات است.

حجت‌الاسلام میراحمدی گفت: حمایت از تولید داخلی و کالاهای داخلی نیاز به فرهنگ سازی دارد و با توجه به رشد بسیار خوب فضای مجازی در کنار رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه های مکتوب، می توان استفاده کرد و به هر چه بهتر فرهنگ سازی شدنِ این مسئله کمک کرد.

سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری به اهمیت تجربه فرهنگ تعامل میان فضای مجازی و تولیدات ملی ایران اشاره کرد و بیان کرد: به‌طور کلی این تجربه در کشورمان باید انجام شود تا در نهایت پخته شده و با رفع مشکلات و گرفتاری‌ها بتوانیم ارتقای کیفیت محصولات ایرانی را ببینیم.