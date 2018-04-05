  1. استانها
  2. یزد
۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

وزیر ارشاد اعلام کرد؛

یزد شهر خلاق در ترویج کتابخوانی

یزد شهر خلاق در ترویج کتابخوانی

یزد ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای لوحی از تلاش شهر یزد به عنوان شهر خلاق در ترویج کتابخوانی تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ارشاد استان یزد، در بخشی از پیام سید عباس صالحی آمده است: با عنایت به تلاش‌ها و تدوین برنامه‌های نو آورانه، مشارکت جویانه، مؤثر و منسجم برای سال ۹۷ و کوشش مستمر همه نهادهای دولتی و غیر دولتی در اجرای آن، این لوح به مردم فرهیخته و کتابخوان یزد به عنوان «شهر خلاق در ترویج کتابخوانی» اهدا می‌شود.

همچنین سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، با اهدای لوح تقدیری اعلام کرده است: از تلاشهای نوآورانه شهرهای دزفول، صدرا، مهاباد و یزد که به عنوان شهرهای خلاق کتاب در سال ۹۷ انتخاب شده‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم. امید است این اقدام شورانگیز دستاوردهای عملی در ایجاد شوق مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در همه جغرافیای فرهنگ‌گستر ایران اسلامی شود.

کد مطلب 4263644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها