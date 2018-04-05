یزد شهر خلاق در ترویج کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ارشاد استان یزد، در بخشی از پیام سید عباس صالحی آمده است: با عنایت به تلاش‌ها و تدوین برنامه‌های نو آورانه، مشارکت جویانه، مؤثر و منسجم برای سال ۹۷ و کوشش مستمر همه نهادهای دولتی و غیر دولتی در اجرای آن، این لوح به مردم فرهیخته و کتابخوان یزد به عنوان «شهر خلاق در ترویج کتابخوانی» اهدا می‌شود.

همچنین سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، با اهدای لوح تقدیری اعلام کرده است: از تلاشهای نوآورانه شهرهای دزفول، صدرا، مهاباد و یزد که به عنوان شهرهای خلاق کتاب در سال ۹۷ انتخاب شده‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم. امید است این اقدام شورانگیز دستاوردهای عملی در ایجاد شوق مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در همه جغرافیای فرهنگ‌گستر ایران اسلامی شود.