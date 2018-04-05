آغاز کاپ تنیس روی میز آسیا از فردا/ نیما عالمیان عازم ژاپن شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا از هر جمله رویدادهای مصوب تقویم فدراسیون جهانی این رشته است که همه ساله با حضور ۱۶ بازیکن برتر هر یک از بخش های مردان و زنان قاره آسیا برگزار می شود. دوره جدید این رقابت ها به میزبانی ژاپن و در یوکوهاما برگزار می شود.

این رقابت ها از فردا جمعه آغاز می شود. نوشاد عالمیان و ندا شهسواری نمایندگان ایران در این رقابت ها هستند که بنا به دعوت کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا در فهرست شرکت کنندگان قرار گرفتند. این بازیکنان بامداد چهارشنبه همراه با جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز عازم محل برگزاری مسابقات شدند.

نیما عالمیان هم به خاطر انصراف بازیکن هندی و به عنوان سومین نماینده ایران در این رقابت ها حضور خواهد داشت. این بازیکن به خاطر تاخیر در صدور ویزا، بامداد امروز پنجشنبه تهران را به مقصد یوکوهاما ترک کرد.

مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.