۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

مرگ ۳ جوان به دلیل گازگرفتگی در دشت ارژن

شیراز - سه جوان با برپایی چادر در ارتفاعات دشت‌ارژن و استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان فارس شامگاه پانزدهمین روز از فروردین در ساعت۲۱ و ۹ دقیقه در تماسی با مرکز ارتباطات اورژانس ١١٥ از حادثه‌ای دلخراش در ارتفاعات دشت‌ارژن خبر داده شد که بلافاصله نزدیک‌ترین تیم امدادی اورژانس ١١٥ جهت بررسی موضوع به محل اعزام شد.

پس از عزیمت تیم امدادی اورژانس با پیکر سه جوان که بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده بودند، مواجه شد.

از ابتدای سال ١٣٩٧ تاکنون این نخستین مرگ بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان فارس است. 

