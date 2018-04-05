۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران:

ترافیک در کندوان و هراز سنگین است

ساری - رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران، وضعیت ترافیک در محور کندوان و هراز را سنگین و نیمه سنگین اعلام کرد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترافیک محور کندوان گفت: مسیر شمال به جنوب، محدوده مرزن آباد تا تونل کندوان سنگین در بعضی مقاطع نیمه سنگین و وضعیت جوی در این محور همراه با بارش برف خفیف در محدوده تونل کندوان است.

وی با بیان اینکه شاهد بارش برف در محدوده امامزاده هاشم هستیم، ترافیک مسیر دو طرفه محدوده وانا تا لاسم را نیمه سنگین برشمرد و گفت: در محور سوادکوه که با بارش باران و ارتفاعات مه آلود مواجه هستیم، ترافیم در مسیر دو طرفه محدوده شیرگاه تا پل سفیدنیمه سنگین است.

وی وضعیت جوی محور کیاسر را بارانی و مه آلود و وضعیت جوی محور کناره را ابری همراه با بارش پراکنده اعلام کرد و گفت: تردد در این مسیرها عادی و روان است.

