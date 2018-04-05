اعتبار سخنان رئیس جمهور آمریکا از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاحیه سیزدهمین مسابقات ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۸ که در نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است، در خصوص اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: مردم دنیا عادت دارند به اینکه حرف‌های نامربوط و متناقض را از رئیس‌جمهور آمریکا بشنوند، اما کم‌کم اعتبار سخنان رئیس جمهور این کشور به واسطه تناقض‌گویی‌ها و حرف‌های غیرمنطقی از بین رفته و کسی به این حرف‌ها اعتنایی نمی‌کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه به راه خودش که حمایت، استقلال، پیشرفت علمی و حضور فعال در منطقه است، ادامه می‌دهد و به کمک کشورهایی که همراه ایران هستند، می‌رود.

به گفته ولایتی، جمهوری اسلامی ایران دفاع خودش را در حوزه دفاعی دارد و برای دفاع از خودش، از کسی اجازه نمی‌گیرد.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر وارد شدن نیروهای آمریکایی به سوریه گفت: اینکه این نیروها در سوریه بمانند یا خارج شوند، در اختیار این کشور نیست؛ بیش از هفت سال است که عربستان سعودی، آمریکا و صهیونیست‌ها به دنبال این هستند که حکومت قانونی سوریه را بگیرند و آن را اشغال کنند، اما نتوانسته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امروز همه بر این باورند خط مقاومت در ایران، لبنان و سوریه حرف اول در منطقه را می‌زند و هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی را نخواهد داشت.