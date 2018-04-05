ظریف درگذشت علی حاجی غلام سریزدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با صدور پیامی درگذشت علی حاجی غلام سریزدی را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اناالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت دوست خوب و همکار عزیزمان جناب آقای علی حاجی غلام سریزدی، پس از یک دوره طولانی مبارزه با بیماری سرطان، موجب تاثر و تالم خاطر گردید.

خدمات و تلاش های ارزشمند ایشان طی سالهای گذشته بعنوان یک دیپلمات برجسته جمهوری اسلامی ایران بویژه در حوزه امور بین المللی مبارزه با مواد مخد فراموش ناشدنی است.

برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر از درگاه خداوند مسئلت می نمایم.

محمدجواد ظریف