آزادي در انتظار واترپلوي قهرماني باشگاههاي آسيا

به گزارش خبرنگار" مهر" تاكنون حضورتيمهاي الاهلي عربستان، العربي كويت، تايوان وفيليپين قطعي شده وچين نيزدرچند روزآينده وضعيت خود را مشخص خواهد كرد.

دراين پيكارها تيم واترپلوباشگاه ذوب آهن اصفهان بعنوان نماينده كشورمان به همراه تيمي منتخب مركب ازبازيكنان تيم ملي" ب" و تيم ملي جوانان دراستخرقهرماني مجموعه ورزشي آزادي باحريفان خود مبارزه مي كنند.

خسرواميني بعنوان رييس كميته وسرپرست كل، كاوه سرحدي دبيركل ومنصورگروسي سرپرست فني مسابقات تعيين شده اند.

گفتني است: ورود تيمها 28 آذر، شروع مسابقات 29 آذروپايان بازيها نيز6 دي پيش بيني شده است.