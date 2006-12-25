نباید با معیارهای ناقص انتخاب مردم محدود کرد / شورای نگهبان مانع تصویب شرایط جدید نمایندگی مجلس شود

محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص شروط جدید نمایندگی مجلس گفت : در پوشش یک حرف به ظاهر درست یک تصمیم غلط گرفته شد.

رئیس کمیته اقتصادی و زیربنایی فراکسیون اصولگرایان مجلس، افزود: اینکه سطح آگاهی و اطلاعات ارتقا یابد در کلیت امر می تواند دارای توجیه باشد، اما نمی توانیم تجربه، آگاهی، اندیشه و بصیرت را صرفا با مدرک اندازه گیری کنیم.





قانونگذاری دارای مسائل مختلف است، ما در سطح مجلس نیز هم اکنون دچار یک سری مشکلات بنیادی هستیم که کاملا قابل لمس است، اما راه حل این مشکلات هم با افزایش سطح مدرک نیست

وی با اشاره به اطلاعات گسترده ای از مدرک فروشی در سطح مدرک لیسانس و فوق لیسانس در کشورهای اطراف و آسیای میانه اشاره کرد و گفت : ما با این قانون مدرک فروشی را ترویج می دهیم.

خوش چهره خاطرنشان کرد : ما هرقدر به سمت مدرک گرایی پیش برویم در حقیقت تحت یک معیار ناقص، انتخاب مردم را محدود کرده ایم. دربسیاری از نقاط کشور درصد تحصیلات عالی محدودتر می شود و با این قانون انتخاب کسانی را که شایستگی اخلاقی، تجربه و سابقه دارند به دلیل معیار مدرک که معمولا در هیچ جای دنیا تا این حد رسم نیست، محدود می کنیم.

نماینده تهران تاکید کرد: امیدواریم شورای نگهبان به مسئولیت قانونی خود عمل کند و مانع از تصویب چنین قانونی شود. بخشی از این قانون درست است که ما به سمت انتخاب اصلح برویم اما معیارهای انتخاب افراد شایسته این نیست.

وی اظهارداشت: این شائبه وجود دارد و با این قانون رقبای بسیاری از نمایندگان در حوزه انتخابیه آنان، بالقوه کنار زده می شوند ونمایندگان مجلس در از بین بردن این شائبه باید تلاش کنند.

ما هرقدر به سمت مدرک گرایی پیش برویم در حقیقت تحت یک معیار ناقص، انتخاب مردم را محدود کرده ایم، با این قانون انتخاب کسانی را که شایستگی اخلاقی، تجربه و سابقه دارند به دلیل معیار مدرک که معمولا در هیچ جای دنیا تا این حد رسم نیست، محدود می کنیم

خوش چهره شرط سابقه اجرایی را قابل دفاع تر از شرط مدرک تحصیلی دانست ولی در عین حال گفت : این معیار که بسیاری از کاندیداها را محدود می کند، معیار درستی نیست و اساسا با آموزه های دینی و روح قانون اساسی در تناقض است. در آموزه های دینی داریم که " امانت به اهل آن داده شود". اهل آن نیز قوی و امین است، اما این قوی بودن صرفا با شاخص مدرک نیست و سطحی از مدرک، حتی پایین تر از مدرک فوق لیسانس اما همراه با تجربه و حسن شهرت و.... نیز می تواند مورد قبول باشد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اثرگذاری مدرک تحصیلی نمایندگان بر سطح کیفی قانونگذاری نیز خاطرنشان کرد: قانونگذاری دارای مسائل مختلف است. ما در سطح مجلس نیز هم اکنون دچار یک سری مشکلات بنیادی هستیم که کاملا قابل لمس است. اما راه حل این مشکلات هم با افزایش سطح مدرک نیست.

خوش چهره تاکید کرد: بعضا در برخی از دوره ها دیده شده که چینش سیاسی و صنفی در کمیسیون ها روی داده و کمیسیون به سمت جریانات سیاسی سوق داده شده است، بنابراین بازنگری در این امور بسیار مهم تر از این است که بر سر مسئله مدرک متمرکز شویم.

معیارفوق لیسانس که بسیاری از کاندیداها را محدود می کند، معیار درستی نیست و اساسا با آموزه های دینی و روح قانون اساسی در تناقض است. در آموزه های دینی داریم که " امانت به اهل آن داده شود"

وی با بیان اینکه ایراد ساختاری مجلس مانع انجام کارهای تحقیقی و تخصصی است، افزود: در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال حاضر افراد متخصص حضور ندارند ، حتی در کمیسیون اقتصادی با احترام به همه اعضای آن، ارتباط شغلی که ناشی از تصمیم گیری و اشراف باشد کم است . اگرچه برخی از بازیگران سیاسی سعی کرده اند با چینش افراد در کمیسیون ها در ادوار مختلف، رای را طوری تنظیم کنند که در اختیار خودشان قرار گیرد.



گفتنی است مجلس شورای اسلامی در دو جلسه اخیر خود، در بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دو شرط دارا بودن مدرک فوق لیسانس یا معادل آن و 5 سال سابقه اجرایی را برای نامزدی نمایندگی مجلس به تصویب رساند.