بازدید گردشگران نوروزی از شاهرود ۱۷ درصد رشد داشت

حمیدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی ایام نوروز ۹۷ بالغ‌بر ۱۰۵ هزار نفر گردشگر از مراکز تاریخی، فرهنگی و موزه‌های شاهرود بازدید کردند، ابراز داشت: این رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت که نشان می‌دهد برپایی نمایشگاه‌های نوروزی و معرفی جاذبه‌های گردشگری توانسته مسافران نوروزی را به سمت ماندگاری و بازدید از شاهرود ترغیب کند.

وی بابیان اینکه به دنبال شناخت و معرفی هر چه بیشتر شاهرود به‌عنوان مقصد گردشگری هستیم، افزود: طی ایام نوروز امسال ۱۰۰هزار نفر از جاذبه‌های تاریخی، ۱۷۰ هزار نفر از مناطق نمونه گردشگری و ۶۵ هزار نفر از مجموعه تاریخی بسطام بازدید کردند.

رشد ۲۴ درصدی اقامت در کمپ‌ها

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود بابیان اینکه ۸۵ غرفه عرضه صنایع‌دستی در پنج نقطه شهرستان طی ایام عید دایر بوده است، بیان کرد: غرفه‌های نوروزی شاهرود طی ایام عید ۱۲۰ هزار بازدیدکننده داشت که توانستند بالغ‌بر ۱۰ میلیارد ریال فروش را به ثبت برسانند.

حسنی در ادامه تصریح کرد: برپایی جشنواره‌های بومی و محلی و اجرای آیین‌های سنتی توانست ضمن معرفی شاهرود، اقامت در واحدهای بومگردی روستاهای هدف گردشگری و بازدید از نقاط گردشگری و موزه‌ها را افزایش دهد.

وی بابیان اینکه به نسبت سال گذشته شاهد افزایش ۲۴ درصدی اقامت در کمپ‌ها، مدارس و مهمانسراهای ادارات هستیم، افزود: درمجموع ۱۶۰ هزار نفر گردشگر در هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بومگردی و خانه مسافر و مهمانسراهای شهرستان اقامت داشتند که در مقایسه با سال گذشته رشد ۳۱ درصدی اسکان مسافران در شاهرود را نشان می‌دهد.