مهمترین خواسته مردم آبدانان ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، شادمهر کاظم زاده امروز در جلسه مشترک شورای اداری و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان آبدانان با حضور وزیر تعاون، گفت: مهمترین خواسته مردم منطقه ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی با توجه به بعد مسافت ۱۶۰ کیلومتری از مرکز استان است.

وی افزود: اعطاء تسهیلات کم بهره به متقاضیان بخش های صنایع دستی و تولیدی می تواند گام مهمی در ارتقاء معیشت مردم داشته باشد.

مجید عسگری فرماندار آبدانان، در این نشست ضمن اشاره به پتاسیل های موجود شهرستان برای سرمایه گذاری، خواستار توجه به مبحث اشتغالزایی، تمدید وام های خشکسالی و برقراری حق مغفول مانده منطقه مرزی شد و گفت: وضعیت معیشت مردم به گونه ای است که ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی بنام شهید داریوش رضایی نژاد ضروری است.

علی ربیعی، لحظاتی پیش وارد آبدانان شد و مورد استقبال مسئولان محلی و پدر شهید رضایی نژاد، شهید هسته ای کشور قرار گرفت.

پدر شهید رضایی نژاد در بدو ورود وزیر، خواستار کلنگ زنی درمانگاه تامین اجتماعی آبدانان شد.