اجرای برنامه هدفمند در حوزه مدیریت آب/ حمایت عملی از کالای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای صنعت آب و برق استان افزود: در همین راستا دستگاه ها و ادارات استان با برنامه ریزی صحیح و هدفمند از هدر رفت منابع آبی به عنوان یک کالای با ارزش جلوگیری کنند.

احمدی حوزه آب و محیط زیست را از مهمترین مسائل و چالش های پیش روی کشور دانست و ابراز داشت: باید استفاده صحیح و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی در دستور کار مسئولان و مردم قرار بگیرد.

احمدی با اشاره به نامگذاری سال جدید و تاکید بر حمایت از کالای داخلی، خاطرنشان کرد: این نامگذاری با دوراندیشی انجام گرفته است.

وی افزود: تحقق حمایت از کالای داخلی می تواند به تحولات مناسبی در حوزه اقتصادی کشور منجر شود.

استاندار خاطرنشان کرد: از مهمترین مزیت های تحقق حمایت از کالای داخلی، تقویت بنیان ها، ظرفیت ها اقتصادی و حمایت از تولید داخلی است.

احمدی بر عملیاتی شدن حمایت از کالای داخلی توسط دستگاه های استان تاکید کرد و گفت: دستگاه های اداری استان استفاده از کالای داخلی را در اولویت فعالیت خود قرار دهند.