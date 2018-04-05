برنامه دولت در سال جدید بهبود وضعیت اقتصادی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در سفر به شهرستان دره شهر اظهار داشت: خوشحالم که در اوایل سال جدید در خدمت مردم عزیز شهرستان دره شهر هستم.

وی با اشاره به اینکه برنامه دولت در سال جدید قطعا بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی مردم است، اظهار داشت: دولت مسائل و مشکلات مردم را می بیند و از سختی ها و دشواری های مردم اطلاع دارد.

ربیعی با تاکید بر اینکه برنامه اشتغالزایی دولت به ثمر خواهد رسید، گفت: بوی گل نرگس دره شهر در کشور پیچیده است.

وزیر تعاون افزود: احداث درمانگاه در شهرستان دره شهر درراستای بهبود وضعیت رفاهی مردم است.

وی گفت: این درمانگاه کمتر از ۱۸ ماه به بهره برداری می رسد.

شادمهر کاظم زاده نماینده شهرستان های دهلران،آبدانان،بدره و دره شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: از پاسخ مثبت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به مطالبه مردم شهرستان قدردانی می کنم.

وی گفت: شهرستان دره شهر دارای مردمی اهل تلاش و کوشش سخت که همان دیدگاه وزیر محترم است.

کاظم زاده افزود: نگاهی که مردم عزیز حوزه انتخابیه به دولتمردان دارند این است که در بحث تسهیلات در تمام حوزه ها در راستای اشتغالزایی نگاه ویژه ای با توجه به ظرفیتهای مناسب در این منطقه شود.