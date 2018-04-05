به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، بکر بوزداغ معاون نخست‌ وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز پنجشنبه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی هابر تُرک اعلام کرد: به زودی شهر «تل‌رفعت» (در خاک سوریه) را مانند عفرین، از کُردهای «ی‌پ‌گ» (YPG) و «پ‌ی‌د» (PYD) پاکسازی خواهیم کرد.

معاون نخست‌ وزیر ترکیه همچنین با اشاره به نشست سه‌جانبه روز گذشته سران ایران، ترکیه و روسیه در شهر آنکارا درباره سوریه نیز گفت که این کشور اجازه آسیب رسیدن به تمامیت ارضی سوریه یا تغییر ترکیب جمعیتی این کشور را نخواهد داد.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه گذشته (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.