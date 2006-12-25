سخنان بلر درباره ایران پیامدهای ناگواری برای آینده انگلیس در خاورمیانه دارد / انتخابات اخیر ایران وجود دموکراسی در این کشور را اثبات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین چاپ انگلیس در شماره امروز خود به تحلیل اوضاع ایران دریک هفته گذشته و بیانات خصمانه بلر در قبال ایران پرداخته است.

این روزنامه در مطلبی نوشت : طی هفته گذشته دو اتفاق غیر منتظره در جهان رخ داد، یکی اظهارات بلر درباره ایران و دوم مشخص شدن نتایج انتخابات ایران.

گاردین در ادامه می نویسد: اظهارات بلردرباره ایران در دبی، نه تنها سبب دوری کشورهای منطقه از ایران نشده است، بلکه درآینده ای نزدیک سبب کاهش نفوذ انگلیس درمنطقه شده و بدون شک احساسات ضد انگلیسی را نیز درمیان مردم ایران و سایر مسلمانان افزایش داده و سبب می شود که ایران در پیشبرد برنامه های خود که غرب با آنها مخالف است، مصمم ترشود.

یادآورمی شود بلر در هفته گذشته و در پایان سفر خاورمیانه ای خود در دبی به شدت از ایران انتقاد کرده و اتهامات بی پایه و اساسی را به ایران نسبت داده بود .



روزنامه گاردین در توصیف سخنان ضد ایرانی اخیر نخست وزیر انگلیس نوشت که اظهارت بلر به جز یک "نقاشی جنون آمیز" چیز دیگری نبوده است.

بر همین اساس نخست وزیر انگلیس در ادامه پیروی از سیاستهای غلط واشنگتن،به زعم خود و بدون توجه به نقش مهم ایران در منطقه، تهران را متهم کرده بود که مانع صلح در خاورمیانه است و از کشورهای میانه رو در منطقه خواسته بود تا ائتلافی را علیه آن تشکیل دهند.



وی ادعا کرده بود:" ما باید چالش استراتژیکی را که دولت ایران تحمیل می کند، نه مردم آن و نه احتمالا همه ارکان حاکم آن بلکه افرادی را که فعلا مسئول سیاست آن هستند، بشناسیم."

روزنامه گاردین در ادامه تحلیل خود می نویسد: واما دومین اتفاق غیر منتظره هفته گذشته اعلام نتایج انتخابات روز جمعه گذشته ایران بود.

این روزنامه تاکید کرد : نتایج اعلام شده فقط بیانگر یک موضوع بود و آن وجود دمکراسی در ایران است.

در پایان این گزارش آمده است : در این انتخابات با آنکه شاهد بودیم گروه های منتسب به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، کمترین کرسی ها را در انتخابات شورای شهر تهران کسب کردند، اما دولت ایران بدون هیچ گونه کارشکنی نتایج به دست آمده را قبول کرده و در واقع رای مردم را پذیرفت و این بیانگر وجود دمکراسی در ایران است؛ چیزی که آمریکا و انگلیس ادعای برقراری آن در عراق و افغانستان را داشتند؛ اما دراجرای آن ناکام مانده اند.