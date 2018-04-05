تماشاخانه انتظامی میزبان یکی از متون بهرام بیضایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مجلس قربانی سنمار» نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی شیما جوادپور از پنجشنبه ۱۶ فروردین در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می رود. در این نمایش ۵۵ دقیقه ای که هر شب ساعت ۱۸:۳۰ پذیرای مخاطبان و هنرمندان می شود، بازیگرانی همچون مهدی مکاریان، سهیل عرب، مارال ایزدبخش و فاطمه سعدی به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل نمایش می توان به مشاور هنری کار: رضاجاویدی، آهنگساز: امین چاهشوری، طراح پوستر: فاطمه قمری، طراح صحنه: سهیل عرب، عکاس: رضا جاویدی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: امیر پارسائیان مهر، همکاران روابط عمومی: حمید شفقتی و یگانه عرب اشاره کرد.