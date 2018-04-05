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۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

تماشاخانه انتظامی میزبان یکی از متون بهرام بیضایی می شود

تماشاخانه انتظامی میزبان یکی از متون بهرام بیضایی می شود

نمایش«مجلس قربانی سنمار» از پنجشنبه ۱۶ فروردین در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مجلس قربانی سنمار» نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی شیما جوادپور از پنجشنبه ۱۶ فروردین در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می رود. در این نمایش ۵۵ دقیقه ای که هر شب ساعت ۱۸:۳۰ پذیرای مخاطبان و هنرمندان می شود، بازیگرانی همچون مهدی مکاریان، سهیل عرب، مارال ایزدبخش و فاطمه سعدی به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل نمایش می توان به مشاور هنری کار: رضاجاویدی، آهنگساز: امین چاهشوری، طراح پوستر: فاطمه قمری، طراح صحنه: سهیل عرب، عکاس: رضا جاویدی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: امیر پارسائیان مهر، همکاران روابط عمومی: حمید شفقتی و یگانه عرب اشاره کرد.

کد مطلب 4263743
فریبرز دارایی

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