۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

چهارشنبه ۱۵ فروردین

معاون هنری وزیر ارشاد به دیدن «هملت و دن کیشوت» رفت

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه پانزدهم فروردین با حضور در مجموعه تئاتر شهر از نمایش «هملت و دن کیشوت» به کارگردانی تاجبخش فناییان دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه شب پانزدهم فروردین با حضور در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر از نمایش «هملت و دن کیشوت» به کارگردانی تاجبخش فناییان دیدن کرد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از پایان اجرای این اثر نمایشی همراه با شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی با حضور در پشت صحنه با بازیگران و کارگردان نمایش دیدار و از نزدیک در جریان فعالیت های آنان پیرامون روند اجرای این اثر نمایشی قرار گرفت.

نمایش «هملت و دن کیشوت» به نویسندگی زوایر خلاپیان و کارگردانی تاجبخش فناییان هر روز ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه با بازی کاظم بلوچی، سیامک صفری، امیر کربلایی زاده، کوروش سلیمانی، شیوا خسرو مهر، به ناز نادری، وحید نفر، بهرام بهبهانی، امیر حسین سرداریان، مجید اکبری، وحید رضاخانلو، حجت حسینی، گلناز مظهری، سمن حاجی محمد ، امیرحسین دیانتی، بیتا نجاتی، آیدا کائینی، مهسا لطیفی، بشرا خادملو، غزال راه آورد، فرشاد فعال، احمد بهاروند، بهراد خاکساری، رهام گلرخیان، امیرسجاد سلمانی، مهبد دانی آذر در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه می رود.

فریبرز دارایی

