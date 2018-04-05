به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سباستین کورتس صدراعظم اتریش امروز در تشریح دلایل عدم‌اجراج دیپلمات‌های روسیه در موضوع ترور جاسوس روس‌تبار و دختر وی در منطقه سالبزی انگلیس در اظهاراتی اعلام کرد: روابط خوبی با روسیه داریم.

صدراعظم اتریش ادامه داد: کشور ما بی طرف و برخوردار از مقرّ بسیاری از سازمان های بین المللی مانند یونسکو و سازمان ملل است.

سباستین کورتس در ادامه افزود: صدها دیپلمات به همین علت به اتریش آمده و در زمینه های مختلفی به رایزنی می پردازند. لذا دارای نقش رابط میان کشورها هستیم.