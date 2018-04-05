۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

صدراعظم اتریش دلایل عدم‌اخراج دیپلمات‌های روسیه را تشریح کرد

صدراعظم اتریش به تشریح دلایل عدم‌اخراج دیپلمات‌های روسیه در موضوع ترور جاسوس روس‌تبار و دختر وی در منطقه سالبزی انگلیس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سباستین کورتس صدراعظم اتریش امروز در تشریح دلایل عدم‌اجراج دیپلمات‌های روسیه در موضوع ترور جاسوس روس‌تبار و دختر وی در منطقه سالبزی انگلیس در اظهاراتی اعلام کرد: روابط خوبی با روسیه داریم.

صدراعظم اتریش ادامه داد: کشور ما بی طرف و برخوردار از مقرّ بسیاری از سازمان های بین المللی مانند یونسکو و سازمان ملل است.

سباستین کورتس در ادامه افزود: صدها دیپلمات به همین علت به اتریش آمده و در زمینه های مختلفی به رایزنی می پردازند. لذا دارای نقش رابط میان کشورها هستیم.

