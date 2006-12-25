به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته شورای صدور پروانه ساخت مجوز "صد سال به این سال‌ها" به کارگردانی سامان مقدم و تهیه‌کنندگی مصطفی شایسته را صادر کرد. فیلمنامه این اثر را خود مقدم نوشته و از میان عوامل فقط حضور بهرام بدخشانی به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی شده است.



"صد سال به این سال‌ها " به لحاظ فضا و موضوع داستان تفاوت عمده‌ای با سایر ساخته‌های مقدم دارد، این فیلم پنجمین همکاری مشترک هدایت ‌فیلم با مقدم است و همانند ساخته قبلی مقدم فیلمی پربازیگر محسوب می شود. "کافه ستاره" ساخته قبلی سامان مقدم است که مرداد امسال در سینماها اکران شد و حدود 500 میلیون تومان فروش داشت.