به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته شورای صدور پروانه ساخت مجوز "صد سال به این سالها" به کارگردانی سامان مقدم و تهیهکنندگی مصطفی شایسته را صادر کرد. فیلمنامه این اثر را خود مقدم نوشته و از میان عوامل فقط حضور بهرام بدخشانی به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی شده است.
"صد سال به این سالها " به لحاظ فضا و موضوع داستان تفاوت عمدهای با سایر ساختههای مقدم دارد، این فیلم پنجمین همکاری مشترک هدایت فیلم با مقدم است و همانند ساخته قبلی مقدم فیلمی پربازیگر محسوب می شود. "کافه ستاره" ساخته قبلی سامان مقدم است که مرداد امسال در سینماها اکران شد و حدود 500 میلیون تومان فروش داشت.
مرحله پیشتولید فیلم سینمایی "صد سال به این سالها" به کارگردانی سامان مقدم و تهیهکنندگی مصطفی شایسته به زودی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته شورای صدور پروانه ساخت مجوز "صد سال به این سالها" به کارگردانی سامان مقدم و تهیهکنندگی مصطفی شایسته را صادر کرد. فیلمنامه این اثر را خود مقدم نوشته و از میان عوامل فقط حضور بهرام بدخشانی به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی شده است.
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