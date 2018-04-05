به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ظهر پنج شنبه در نخستین شورای اداری استان همدان که با محوریت اهمیت به اقامه نماز برگزار شد با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه امسال همه آرمان‌های امام، شهدا، مقام معظم رهبری و آحاد امت در حد اعلا تجلی پیدا کند، گفت: کسانی که در زنده شدن مردگان در روز قیامت شک دارند باید فصل بهار را ببینند و از آن عبرت بگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه فصل بهار هزاران پیام دارد که یکی از پیام‌های آن، این است که انسان باور می‌کند قیامت دروغ نیست و حق است، عنوان کرد: فصل بهار اثر شگرفی در جان انسان ها می‌گذارد.

آیت الله محمدی با بیان اینکه در فصل بهار طبیعت سخاوتمندانه هرچه دارد در اختیار انسان می‌گذارد، عنوان کرد: باید قدردان نعمات بود و بهار و لطف خدا در بخشیدن نعمات به ما این درس را می دهد که هر چه در دست ما و داشته های ما است را خالصانه به ارباب رجوع ببخشیم.

وی در ادامه به شعار سال اشاره کرد و بیان اینکه خدا ما را دوست ندارد مگر از داشته ها و تولیدات و کالاهای خود استفاده کنیم، افزود: نباید کالاهای بی کیفیت کشورهای اجنبی را استفاده کنیم.

امام جمعه همدان بابیان اینکه استفاده از کالای داخلی باعث رشد اقتصادی کشور می شود، گفت: متأسفانه شرایط طوری شده که ما برای کشورهای بیگانه کشت می‌کنیم و باید این عادت را ترک کنیم.