  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه:

عملیات شاخه‌زیتون تا پاکسازی منطقه از جمله «تل‌رفعت» ادامه دارد!

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه بدون اشاره به تداوم حضور ارتش این کشور در سوریه بدون کسب مجوز از دمشق مدعی شد: عملیات شاخه‌زیتون تا پاکسازی منطقه از جمله «تل‌رفعت» ادامه دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز پنجشنبه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق در اظهاراتی اعلام کرد: تا پاکسازی کامل منطقه از جمله «تل‌رفعت» عملیات شاخه زیتون ادامه خواهد یافت.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه ادامه داد: روس‌ها می‌گویند هیچ تروریستی از پ‌ی‌د و یا ی‌پ‌گ در منطه تل‌رفعت باقی نمانده است، این موضوع را از طریق منابع خود تأئید خواهیم کرد.

«ابراهیم کالین» در ادامه مدعی شد: حضور ما در عفرین تا تأمین امنیت و آسایش کامل در منطقه مرزی و مرکز عفرین ادامه دارد.

وی همچنین در واکنش به برخی اخبار منتشره درباره حضور نیروهای فرانسوی در شهر منبج نیز گفت: امیدواریم پاریس اشتباه واشنگتن را در حمایت از کردهای ی‌پ‌گ تکرار نکند.

