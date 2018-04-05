محموله مواد مخدر در دیلم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ رضا اسمائیلی بیان داشت: پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان دیلم با رصد اطلاعاتی یک باند توزیع مواد مخدر که با یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ محموله‌ای را از یکی از استان‌های هم‌جوار بارگیری و در حال انتقال به استان خوزستان بودند شناسایی و متوقف شد.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی و گشت های نامحسوس در مسیر تردد خودرو حامل موادمخدر مستقر و با تعقیب و مراقبت اطلاعاتی سرانجام در محل ایستگاه بازرسی شهید موسوی آن را متوقف کردند، عنوان داشت: در بازرسی از خودرو ۱۴ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به صورت حرفه ای در باک بنزین جاساز شده بود کشف و سرنشینان آن که پنج نفر شامل دو مرد و سه زن بودند دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.