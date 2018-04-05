۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۳۷

فرمانده انتظامی دیلم:

محموله مواد مخدر در دیلم کشف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دیلم گفت: ماموران انتظامی در ایستگاه بازرسی شهید موسوی شهرستان دیلم موفق شدند ۱۴.۵ کیلوگرم تریاک را از یک دستگاه خودرو سواری کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ رضا اسمائیلی بیان داشت: پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان دیلم با رصد اطلاعاتی یک باند توزیع مواد مخدر که با یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ محموله‌ای را از یکی از استان‌های هم‌جوار بارگیری و در حال انتقال به استان خوزستان بودند شناسایی و متوقف شد.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی و گشت های نامحسوس در مسیر تردد خودرو حامل موادمخدر مستقر و با تعقیب و مراقبت اطلاعاتی سرانجام در محل ایستگاه بازرسی شهید موسوی آن را متوقف کردند، عنوان داشت: در بازرسی از خودرو ۱۴ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به صورت حرفه ای در باک بنزین جاساز شده بود کشف و سرنشینان آن که پنج نفر شامل دو مرد و سه زن بودند دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

