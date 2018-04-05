کشف یک کیلوگرم هروئین در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان اللهوردیان ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده شهری و روستایی و در پی کسب گزارش مردمی مبنی بر فعالیت یک نفر در امر تهیه و توزیع مواد مخدر، پس از اطلاع از صحت موضوع فردی که به امر تهیه و توزیع مواد مخدر مبادرت می کرد، دستگیر شد.

وی افزود: پس از شناسایی و دستگیری این فرد مقدار یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین از خودروی وی کشف و ضبط شد.

فرمانده نیروی انتظامی بناب تصریح کرد: متهم به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

اللهوردیان در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مردم و با تأکید بر اینکه برخورد پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر جدی و قاطعانه است، از شهروندان خواست برای جلوگیری از گرفتار شدن جوانان در دامن این بلای خانمانسوز هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.