به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، فرهاد فرزانه با اشاره به تکمیل کنارگذر شیرین سو در ابتدای امسال اظهار کرد: احداث کنارگذر شیرینسو که در سال ۹۶ با پیشرفت ۸۰ درصدی به دلیل بارندگی متوقف شده بود در اردیبهشت ماه سال جاری با اجرای روکش تکمیل خواهد شد.
وی افزود: اجرای بهسازی و آسفالت ۱۲ کیلومتر باقیمانده از باند دوم منتهی به شهر شیرینسو که بخشی از کمربندی کبودراهنگ - قیدار است در مرحله پیمان و عقد قرارداد است و این پروژه نیز در سال جاری تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان ادامه داد: مسیرهای روستایی نیمهتمام این شهرستان از جمله مسیر زین آباد- ناصرآباد به طول ۳.۵ کیلومتر و داقداقآباد - قلیآباد به طول ۷.۵ کیلومتر در صورت تأمین اعتبارات لازم امسال در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص احداث راهروستایی شیخ جراح - مسجدین نیز که عقد قرارداد شده است، گفت: احداث این راه روستایی به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
فرزانه عنوان کرد: اعتبار مسیر شیخ جراح - مسجدین در سال ۹۶ برابر ۳ هزار و ۵۶۰ میلیون ریال از محل منابع استانی و نفت و گاز بوده است که تخصیصی معادل ۶۳۰ میلیون ریال را داراست.
