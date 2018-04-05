پاکسازی طبیعت تنگه رازیانه شهرستان بدره از زباله

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت زیبا و چشم نواز تنگه رازیانه در شهرستان بدره همیشه و به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی پذیرای جمع زیادی از هم وطنان است.

دوستداران طبیعت در باشگاه همنوردان ایلام و هیئت کوهنوردی شهرستان بدره هر سال بعد از پایان تعطیلات به این مکان می آیند و زباله های رها شده در این منطقه تفریحی را جمع آوری می کنند.

حسین فتحی از دوستداران طبیعت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند سالی می شود که هیئت های کوهنوردی شهرستان ایلام و بدره بعد از تعطیلات نوروزی به مناطق گردشگری شهرستان بدره می آیند و نسبت به پاکسازی زباله های رها شده اقدام می کنند و جان تازه ای به طبیعت می بخشند.

حالا که در سال های اخیر ریزگردها، خشکسالی و بیماری به جنگ جنگل های سرسبز استان ایلام آمدند، لازم است که گردشگران به یاری طبیعت آیند و در جهت حفظ این میراث ماندگار تلاش کنند.

در این ایام که جای جای استان ایلام سرسبز و زیبا است و همه از طبیعت دلپذیر بهاری لذت می برند چه خوب است همه تلاش کنیم این زیبایی های خدادادی را حفظ کرده و با میزبان سخاوتمندمان نامهربانی نکنیم.