قیمت نفت در بازارهای جهانی تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه درحالی‌که آرام‌تر شدن تنش‌های بین آمریکا و چین و کاهش غیرمنتظره میزان ذخایر انبارهای نفت خام آمریکا، بازارها را تقویت کرد، قیمت‌های نفت به طور گسترده‌ای بدون تغییر باقی ماند.

در ساعت ۱۸:۱۰ به وقت تهران، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۲ سنت افت نسبت به قیمت بسته شده دیروز، به ۶۸ دلار رسید.

قیمت نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱۱ سنت افت کرد و به ۶۳.۲۶ دلار برای هر بشکه رسید.

تحلیل‌گر کامرزبانک، در یادداشتی نوشت: قیمت‌های نفت از روشن‌تر شدن حال‌وهوای بازارها در نتیجه کاهش تنش‌ها بین آمریکا و چین، سود بردند.

سهام جهان پس از این که ایالات متحده اعلام کرد مایل است از راه مذاکره، مناقشه تجاری خود با چین را حل‌ و فصل کند، رشد کردند. این موضوع در حالی رخ داد که تعرفه‌های طرح شده ایالات متحده بر ۵۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چینی، بلافاصله با تعرفه‌هایی از سوی پکن بر روی کالاهای کلیدی آمریکایی پاسخ داده شد.

از آنجایی که قیمت نفت به دلار است، امروز با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت نفت تحت فشار قرار گرفت. بالاتر بودن قیمت دلار به معنای این است که خرید نفت برای کشورهایی که ارزی غیر از دلار دارند، گران‌تر تمام می‌شود.

هر دو شاخص برنت و دابلیوتی‌آی، روز چهارشنبه پس از این که آمریکا و چین تعرفه‌های گسترده‌ای را بر علیه کالاهای یکدیگر وضع کردند، به شدت سقوط کردند و به پایین‌ترین میزان ۲ هفته‌ای خود رسیدند.

اما با انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که نشان می‌داد ذخایر انبارهای تجاری نفت خام این کشور ظرف این هفته به طور غیرمنتظره‌ای ۴.۶ میلیون بشکه کاهش یافته است، قیمت‌ها باز گشت. این درحالیست که تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند میزان این ذخایر ۲۶۰۰۰۰ بشکه افزایش یابد.

وزیر انرژی کشور عضو اوپک، قطر، به رویترز گفت: این سازمان همچنان باید به توافق مشترک خود با کشورهای تولیدکننده غیر اوپک، به رهبری روسیه، ادامه دهد تا اجازه سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در صنعت نفت داده شود.