۶۴۸ هزار تن کالا از گمرکات مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی منش عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۱۲ماهه سال۹۶ درآمد گمرکات مازندران از واردات کالا به سه هزار و ۱۳۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ افزایش۴۳ درصدی را نشان می دهد.

علی یوسفی منش مدیر کل گمرکات استان مازندران گفت: در سال۹۶ گمرکات مازندران توانست ۶۴۸هزار و ۲۸۳ تن کالا به ارزش ۳۹۳ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۶۲ دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر کرده که شش درصد افزایش ارزشی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

یوسفی منش افزود: از مجموع صادرات صورت گرفته از گمرکات استان مازندران در سال ۹۶ دفتر گمرک آمل توانست با ۳۰۰ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۶۲ دلار و با وزن ۱۷۴ هزار تن صادرات کالای غیر نفتی بیشترین سهم را در صادرات استان داشته باشد.

مدیر کل گمرکات استان مازندران ادامه داد: کالاهایی نظیر فرآورده های لبنی، محصولات نباتی، سبزیجات، میوه، سیمان، مصنوعات چوبی، شیرینی جات، موادمعدنی، گل وگیاه، کالاهای صنعتی و... عمده ترین اقلام صادراتی را به مقصد کشورهایی نظیر عراق،روسیه، افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان تشکیل می دهند و این پنج کشور در میان بیش از ۴۳ کشور مقصد صادرات گمرکات مازندران به ترتیب رتبه اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

وی در ادامه اضافه کرد: همچنین کشورهایی نظیر ترکیه ،قطر، ایتالیا، آذربایجان، هند ، امارات ،گرجستان و... نیز از عمده ترین طرف های تجاری این گمرکات محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته در ترانزیت خارجی مقدار ۱۱۱هزار و ۸۹۲ تن کالا از طریق گمرکات مازندران به مقصد کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه ترانزیت انجام گرفته است. ارزش کالای ترانزیت شده برابر با ۸۱میلیون و ۴۴۴ هزار دلار بوده است.

یوسفی منش عمده کالاهای ترانزیت شده از گمرکات مازندران را شامل آهن آلات، نفت سفید، جرثقیل ، کاغذ و رب گوجه فرنگی عنوان کرد و افزود: در این مدت بالغ بر سه میلیون و ۱۹۶ هزار و ۷۵۲ تن کالا به ارزش ۹۴۴میلیون و ۳۲هزار و ۳۶۴دلار از طریق گمرکات استان مازندران به کشور واردات قطعی شده است واز نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۷ و ۲۴ رشد را نشان می دهد.

یوسفی منش ادامه داد: عمده کالاهای وارد شده شامل جو، ذرت، انواع روغن ها،آهن آلات و ماشین آلات و اجزا آن و عمده واردات صورت گرفته گمرکات مازندران از کشورهای فدراسیون روسیه، امارات، سوئیس،آلمان ، اسپانیا بوده است.

وی در پایان افزود: همچنین طی سال گذشته ۳۴ هزار و ۶۶۳ نفر از کشور خارج شده اند.