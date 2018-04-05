باید برای مقابله با فتنه ها آماده باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در حاشیه مراسم چهلمین روز شهیدان «رضا مرادی علمدار» و «رضا امامی» طی سخنانی اظهار داشت: شهدا با نثار خون خود به همه ما اعلام کردند، که باید همواره مراقب و آماده باشیم.

وی با بیان این که ممکن است، در هر موقعیتی فتنه ایجاد شود، افزود: تنها حضور پر شور ملت است، که می تواند فتنه ها را خاموش کند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا ادامه داد: شهدای بزرگوار مدافع وطن در خیابان پاسداران در راه دفاع از امنیت کشور و حفظ آرامش در مقابله با ناجوانمردان به شهادت رسیدند.

رادان گفت: شهدا جان خود را در راه دفاع از ارزش های اسلامی و آرمان های انقلاب اسلامی و ولی فقیه تقدیم کردند.

وی گفت: ایثار و از خودگذشتگی شهدا در این عرصه قابل تقدیر است و ما باید راه این عزیزان را ادامه دهیم.

بر اساس این گزارش شهیدان «رضا امامی» و «رضا مرادی علمدار» از پرسنل و سربازان یگان امداد تهران بودند، که در شب شهادت حضرت فاطمه(س) در ۳۰ بهمن ماه ۹۶ در درگیری های خیابان «پاسداران» تهران به شهادت رسیدند.

مراسم یادبود این ۲ شهید صبح و بعد از ظهر پنج شنبه در مساجد شهر قدس و روستای امام زاده باقر(ع) بهارستان برگزار شد.

در این مراسم سردار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران و حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی امام جمعه قدس حضور داشتند.