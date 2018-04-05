۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۴۹

مسئول اعزام راهیان نور دریایی بوشهر:

کاروان‌های راهیان نور دریایی از ۱۱ استان به خارگ اعزام شدند

بوشهر - مسئول اعزام قرارگاه راهیان نور دریایی استان بوشهر گفت: کاروان‌های راهیان نور دریایی از ۱۱ استان به خارگ اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امید ایران‌منش عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اعزام کاروان‌های راهیان نور دریایی اظهار داشت: اردوی راهیان نور دریایی خارگ از ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین برگزار شد.

وی با اشاره به اعزام پنج هزار و ۱۸۳ نفر به این اردوها خاطرنشان کرد: کاروان‌های راهیان نور از اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، مرکزی و یزد اعزام شدند.

مسئول اعزام قرارگاه راهیان نور دریایی استان بوشهر با اشاره به اینکه کاروان‌های راهیان نور دریایی غیر بوشهری سه روز در اردو بودند، بیان کرد: این اردو برای هم‌استانی‌ها یک روز بود.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین برنامه‌های کاروان­‌های راهیان نور دریایی می‌توان به بازدید از موزه شهید رئیس علی دلواری در دلوار و ساحل زیبای این شهر، بازدید از جزیره خارگ، بازدید از بیمارستان زیرزمینی، کشتی سوخته، زیارت گلزار شهدای گمنام، زیارت امامزاده محمّد حنفی و بازدید از دو نمایشگاه دفاع مقدس اشاره کرد.

ایران‌منش اضافه کرد: زائران راهیان نور دریایی همچنین از اسکله تی که محل صادرات نفت و پهلوگیری کشتی­ های غول پیکر در دوران هشت سال دفاع مقدس بوده نیز بازدید کردند.

وی از دیگر برنامه‌های راهیان نور دریایی به ازدید از موزه دریا و دریانوردی و موزه مردم شناسی بندر بوشهر اشاره کرد و افزود: حفظ و ترویج ارزش­ های دفاع مقدس به ویژه در عرصه دریایی از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه‌ها بوده است.

کد مطلب 4263941

