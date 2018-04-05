به گزارش خبرنگار مهر، امید ایران‌منش عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اعزام کاروان‌های راهیان نور دریایی اظهار داشت: اردوی راهیان نور دریایی خارگ از ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین برگزار شد.

وی با اشاره به اعزام پنج هزار و ۱۸۳ نفر به این اردوها خاطرنشان کرد: کاروان‌های راهیان نور از اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، مرکزی و یزد اعزام شدند.

مسئول اعزام قرارگاه راهیان نور دریایی استان بوشهر با اشاره به اینکه کاروان‌های راهیان نور دریایی غیر بوشهری سه روز در اردو بودند، بیان کرد: این اردو برای هم‌استانی‌ها یک روز بود.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین برنامه‌های کاروان­‌های راهیان نور دریایی می‌توان به بازدید از موزه شهید رئیس علی دلواری در دلوار و ساحل زیبای این شهر، بازدید از جزیره خارگ، بازدید از بیمارستان زیرزمینی، کشتی سوخته، زیارت گلزار شهدای گمنام، زیارت امامزاده محمّد حنفی و بازدید از دو نمایشگاه دفاع مقدس اشاره کرد.

ایران‌منش اضافه کرد: زائران راهیان نور دریایی همچنین از اسکله تی که محل صادرات نفت و پهلوگیری کشتی­ های غول پیکر در دوران هشت سال دفاع مقدس بوده نیز بازدید کردند.

وی از دیگر برنامه‌های راهیان نور دریایی به ازدید از موزه دریا و دریانوردی و موزه مردم شناسی بندر بوشهر اشاره کرد و افزود: حفظ و ترویج ارزش­ های دفاع مقدس به ویژه در عرصه دریایی از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه‌ها بوده است.