جاده های ایلام لغزنده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده امروز در گفتگو با رسانه ها گفت: پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر بارش در روزهای آینده بوده که رانندگان لازم است احتیاطات لازم را در خصوص رعایت سرعت مطمئنه در طول مسیر داشته باشند.

وی اظهار داشت: معمولاً در زمان بارش بویژه در مناطق پرپیچ و خم شاهد تصادفات به صورت واژگونی و خروج از جاده هستیم.

وی افزود: مهمترین علت تصادفات، بحث عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به علت تخطی از سرعت در شرایط لغزندگی جاده است.

رئیس پلیس راه ایلام تصریح کرد: مهمترین توصیه ما بحث رعایت سرعت مطمئنه جهت تسلط بر شرایط رانندگی و محیطی برای ایمنی در حرکت است.