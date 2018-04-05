پیکان در آبادان شکست خورد/شیمبا ستاره نفت بود

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در حضور حدود سه هزار تماشاگر علاقه‌مند به تیم صنعت نفت در ورزشگاه تختی و در هوای صاف و آفتابی آبادان از ساعت ۱۹ در دمای ۳۱ درجه سانتیگراد برگزار شد.



تک گل این دیدار را لوسیانو پریرا ملقب به شیمبا در دقیقه چهارم در یک موقعیت تک به تک با دروازه‌بان حریف، به ثمر رساند، این بازیکن در دقیقه ۹۲ این دیدار نیز برای تیمش یک پنالتی گرفت که ضربه پنالتی توسط خودش از دست رفت.



قضاوت این دیدار بر عهده علی صفایی بود و هادی طوسی و حامد صفایی وی را در امر قضاوت این دیدار یاری کردند، علیرضا حیدرپناه نیز به عنوان داور چهارم انجام وظیفه کرد و رسول فروغی عهده‌دار نظارت بر کار داوران این دیدار بود.



صفایی در این دیدار تنها یک بار دست به جیب شد که طی آن، امیرحسین کریمی را با کارت زرد خود جریمه کرد.



تیم صنعت نفت آبادان با ترکیب: داود نوشی صوفیانی، علی عبدالله‌زاده، مگنو باتیستا، مرتضی اسدی، سزار، پریرا، کرار جاسم، حسین ساکی، جعفر سلمانی، حامد پاکدل و مسعود ابراهیم‌زاده به میدان رفت.



مجید جلالی نیز تیمش را با ترکیب: پیام نیازمند، سجاد مشکل‌پور، حجت حق‌وردی، علی حمودی، آرمان قاسمی، امیرحسین کریمی، ماهان رحمانی، صادق بارانی، مهدی شیری، مهدی مومنی و فراز امامعلی به میدان فرستاد.



«لوسیانو پریرا» از تیم صنعت نفت با زدن تک گل این دیدار و خلق چند موقعیت خطرناک روی دروازه پیکان و گرفتن یک پنالتی از تیم حریف، ستاره میدان بود.



در ورزشگاه تختی آبادان توسط باشگاه صنعت نفت برای نخستین بار یک جایگاه برای هواداران صنعت نفت با عنوان جایگاه «تیفوسی‌ها» تعبیه شده بود که یک پرچم بزرگ زرد رنگ به ابعاد ۱۰۰ متر مربع همراه با طرح موزائیکی شعار «آبادان برزیلیته» در آن به اهتزاز در آمده بود، این جایگاه از تماشاگران بسیار کمی نیز برخوردار بود.



نفتی‌ها با این پیروزی ۳۷ امتیازی شدند و جایگاه خود را در رده هشتم جدول تثبیت و در انتظار لغزش تیم‌هایی مثل پارس جنوبی و فولاد خواهند ماند.



پیکان نیز با تحمل این شکست ۴۴ امتیازی ماند و به احتمال فراوان در پایان هفته بیست و هفتم، جایگاه خود را در رده چهارم با تیم سایپا تعویض می‌کند.



در هفته آینده این رقابت‌ها، نفت آبادان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میهمان سپاهان اصفهان خواهد بود و پیکان در خانه پذیرای استقلال خوزستان است.