به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و معضلات فاضلاب شهرضا، اظهار کرد: نماینده مردم در مجلس تلاش و پیگیری زیادی برای حل مشکلات شهرستان‌های حوزه انتخابیه دارد که حاصل آن، برگزاری جلسات مختلفی در سطوح ملی و استانی بوده است.

وی با بیان اینکه تنها راهکار حل معضل فاضلاب شهرضا استفاده از تسهیلات قانونی تبصره (۳) است، تصریح کرد: دولت در شرایط مالی فعلی، هیچ پروژه عمرانی جدید را آغاز نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: استفاده از تسهیلات تبصره (۳) ماده واحد واحده قانون ایجاد تسهیلات تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها در شهرستان‌های نجف‌آباد و خمینی‌شهر و درچه نیز اجرایی شد که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

وی اظهار کرد: طرح درازمدت تأمین آب شهرضا که توسط نماینده مردم در مجلس پیگیری شده است، راهکار مناسبی برای مقابله با بحران کم‌آبی است، اما به عنوان راهکار کوتاه مدت لازم است از پساب تصفیه شده فاضلاب استفاده شود.

بحران آب در منطقه شرق اصفهان

امینی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم پساب تصفیه شده فاضلاب شهرضا از این شهرستان خارج شود، تأکید کرد: در حال حاضر در منطقه شرق اصفهان بحران آب وجود دارد و نباید اجازه دهیم این مسئله در سایر مناطق هم تکرار شود.

وی با بیان اینکه در مردادماه امسال شرایط در زاینده رود به حالت بحرانی می‌رسد، تصریح کرد: در سال جاری به دلیل شرایط خشک سالی و بحران کم‌آبی، تابستان سختی را پیش رو داریم به همین دلیل باید از هم‌اکنون به فکر راهکار مناسب باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در صورت اجرایی شدن طرح بلندمدت انتقال آب به این منطقه با ظرفیت ۴۹.۵ لیتر برثانیه که توسط نماینده مردم شهرضا در مجلس پیگیری می‌شود، حیات دوباره را به منطقه باز می‌گرداند.

لزوم حذف بروکراسی برای صدور مجوز حفر چاه

وی با بیان اینکه مفاد طرح تبصره (۳) در خصوص شهرضا از سوی وزیر نیرو به استان ابلاغ شده است، اظهار کرد: ۶۰ درصد از پروژه فاضلاب شهرضا شامل ۲۸۷ کیلومتر باقی مانده است که هنوز اجرا نشده، تکمیل این مرحله ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، این در حالی است که حدود ۴۰ میلیارد تومان هم برای اصلاح تصفیه خانه فاضلاب نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ادامه داد: ۷۵ درصد از اعتبارات موجود برای این طرح از محل منابع درآمدی تبصره (۳) تأمین خواهد شد و برای تأمین مابقی اعتبارات نیز تلاش نماینده مردم در مجلس و همکاری سایر مسئولان نیاز است.

امینی با بیان اینکه برای ارتقاء سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهرضا از مشاوران آلمانی و ایرانی استفاده شده است، گفت: در حوزه اجرایی لازم است ضمن رعایت الزامات فنی، برای مناطق اولویت‌دار همچون بافت فرسوده شهری، تسهیلات ویژه اختصاص داده شود.

وی اضافه کرد: برای اصلاح فاضلاب شهرضا پنج میلیارد ریال اختصاص اعتبار وجود داشت که با تلاش نماینده مردم در مجلس ۲.۲ میلیارد تومان به آن افزوده شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بر ضرورت حذف بروکراسی اداری برای صدور مجوز حفر چاه‌های تأمین آب شرب تاکید کرد و گفت: در حال حاضر لازم است دو حلقه چاه جدید برای تأمین آب شرب در شهرضا حفر شود.

امینی تصریح کرد: هفته آینده نخستین مرحله و اوایل اردیبهشت‌ماه نیز دومین مرحله مناقصه عملیات اجرایی پروژه فاضلاب شهرضا منتشر خواهد شد و پس از انتخاب پیمانکار، از ۲۷ اردیبهشت‌ماه امسال این عملیات آغاز می‌شود.